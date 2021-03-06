Диснейленд в Калифорнии возобновит работу с 1 апреля

Департамент здравоохранения Калифорнии разрешил Динейленду и другим тематическим паркам возобновить работу с 1 апреля.

Паркам разрешено открыться при условии, что число посетителей будет достигать 20-30 процентов от максимального, сообщает Reuters.

Ранее компания Disney заявила, что приняла решение сократить около 28 тыс. сотрудников парков развлечений из-за пандемии.

Также сообщалось, что парк развлечений Disneyland Resort в Калифорнии станет крупным пунктом вакцинации от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Walt Disney Company согласовала с профсоюзами правила работы «Диснейленда» после окончания пандемии коронавируса. Так, все работники парка развлечений будут обязаны использовать индивидуальные средства защиты, а у посетителей на входе будут измерять температуру.