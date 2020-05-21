Маски и дистанция: в Диснейленде составили правила работы после карантина

Walt Disney Company согласовала с профсоюзами правила работы «Диснейленда» после окончания пандемии коронавируса.

Так, все работники парка развлечений будут обязаны использовать индивидуальные средства защиты, а у посетителей на входе будут измерять температуру. Теперь аттракционы будут чаще убирать, а потоки посетителей разграничат пластиковыми барьерами.

Как сообщил «360», в начале марта парки Disney были закрыты в США, Франции и странах Азии из-за угрозы распространения Covid-19. 11 мая один из парков открылся в Шанхае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прекращении работы американских и французских Disneyland. Парки развлечений должны были открыться 31 марта.