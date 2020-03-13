Американские и французский Disneyland перестанут работать из-за коронавируса

Disney временно приостанавливает работу парков Disneyland, расположенных в американских штата Флорида и Калифорния, и в пригороде французского Парижа.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление корпорации The Walt Disney Company, оба Диснейленда приостановят свою работу на срок с 15 по 31 марта. Кроме того, Disney в те же сроки прекратит работу морских круизов.

По данным The New York Times, с 16 марта также будут закрыты отели на прилегающей к калифорнийскому Диснейленду территории. Они также прекратят работу до конца месяца. Также известно, что сотрудникам парков развлечений продолжат выплачивать зарплату.

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