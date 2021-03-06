На льду Финского залива обнаружили тело пожилого мужчины

В Петербурге у Приморского шоссе в Финском заливе спасатели обнаружили тело пенсионера. По предварительной версии мужчине стало плохо.

О трагическом инциденте стало известно вечером пятницы, 5 марта. Тело нашли в районе дома № 572.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, спасатели обнаружили тело в трехстах метрах от берега. Пожилому мужчине было 72 года. По предварительной версии, ему стало плохо.

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