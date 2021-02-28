В Выборге у недостроенного ЖК нашли бездыханное тело школьника

В Выборге у недостроенного ЖК нашли бездыханное тело школьника
Мальчика нашли у долгостроя. Фото: скриншот Вконтакте

На теле 12-летнего мальчика нашли травмы, характерные для падения с большой высоты.

В Выборгском районе нашли мертвого 12-летнего мальчика. Его тело увидели у недостроенного жилого комплекса «Брусника» на Августовской улице 27 февраля. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

В полицию позвонили прохожие, которые заметили труп. На теле школьника были обнаружены травмы, характерные для падения с большой высоты. По предварительным данным, он мог упасть с 13 этажа – там нашли его следы на снегу.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента. Подробности пока не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура организовала проверку после падения школьника со скалодрома в петербургском ТЦ.

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