Пожилой пешеход погиб, переходя дорогу на трассе «Кола»

На трассе «Кола» во Всеволожского района Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Под колесами легкового авто оказался пожилой мужчина.

Трагедия случилась в пятницу, 5 марта, в 21:25 на 18-м км трассы. 38-летний водитель Honda Civic, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 60-летнего пешехода.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб в ДТП с автобусом на трассе «Кола».