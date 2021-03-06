На Кубинской произошла авария: на место инцидента приехали медики

Участники ДТП затрудняют проезд, но пробки пока не видно.

В Московском районе сегодня днем, 6 марта, произошла авария, затруднившая проезд. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Кубинской улице у дома номер 42. Там по непонятной причине столкнулись два автомобиля. На место уже приехали сотрудники МЧС и карета скорой помощи. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сразу два ДТП произошло на перекрестке Земского и Вербной. На кадрах видно, что каршеринговый автомобиль влетел в опору светофора рядом с пешеходным переходом.