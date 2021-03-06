ВНИИБ не хотят признавать объектом культурного наследия

Эксперты считают, что у здания нет признаков памятника.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не собирается включать здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности в список объектов культурного наследия. Об этом сообщается в проекте распоряжения, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что у здания нет признаков памятника, поэтому его стоит исключить из реестра. Напоминаем, что градозащитники который месяц пытаются спасти объект от сноса. Они добиваются того, чтобы ВНИИБ признали объектом культурного наследия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители и депутаты приготовились отбивать ВНИИБ: КГИОП скоро примет решение о статусе здания. На его месте хотят построить современный ЖК, жители и депутаты настаивают на том, чтобы здание передали под социальные нужды.