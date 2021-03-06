Путин не мог заразиться коронавирусом от своего помощника

Путин не мог заразиться коронавирусом от своего помощника
Путин не будет самоизолироваться. Фото: скриншот трансляции

Президент не будет изолироваться, так как у него не было прямых контактов с зараженным.

Президент России Владимир Путин не мог заразиться коронавирусом от своего помощника Максима Орешкина. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин не контактировал с Орешкиным, поэтому переживать не о чем. Таким образом, президент не отправится на самоизоляцию и продолжит работать.

Напоминаем, что о положительном результате теста на коронавируса помощника Путина рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания. Он пожелал Орешкину скорейшего выздоровления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам разъяснили, нужно ли повторно делать вакцину от коронавируса.

владимир путин максим орешкин пандемия тест


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Королева в ДТП пострадали двое детей
Путин не мог заразиться коронавирусом от своего помощника
Петербуржцам разъяснили, нужно ли повторно делать вакцину от коронавируса
У метро «Проспект Большевиков» благоустроят общественное пространство
В Петербурге в 2020 году закрылись более 1,3 тысяч точек общепита
В Петербурге сиделку, подозреваемую в попытке убить блокадницу, заключили ...
В Петербурге планируют отреставрировать Домик Петра I
В Петербурге «заминировали» несколько ТЦ и УФМС