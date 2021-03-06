Президент не будет изолироваться, так как у него не было прямых контактов с зараженным.
Президент России Владимир Путин не мог заразиться коронавирусом от своего помощника Максима Орешкина. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Путин не контактировал с Орешкиным, поэтому переживать не о чем. Таким образом, президент не отправится на самоизоляцию и продолжит работать.
Напоминаем, что о положительном результате теста на коронавируса помощника Путина рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания. Он пожелал Орешкину скорейшего выздоровления.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам разъяснили, нужно ли повторно делать вакцину от коронавируса.