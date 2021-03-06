Петербуржцам разъяснили, нужно ли повторно делать вакцину от коронавируса

Известно, что препарат эффективен, но не во всех случаях.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, нужно ли повторно делать вакцину от коронавируса тем, у кого не выработалось достаточное количество антител. Информацией поделились в пресс-службе ведомства сегодня, 6 марта, пишет «Мойка78».

Эксперты заявляют, что нет оснований делать укол повторно при низком титре антител. При этом запрета на повторное вакцинирование нет. Известно, что необходимость повторной прививки зависит от уровня иммуноглобулина в крови, клеточного ответа организма и от других факторов.

Напоминаем, что некоторые петербуржцы обратили внимание, что у них не выработались антитела после вакцинации или выработалось слишком мало. Это ожидаемо, так как эффективность «Спутник V» не стопроцентная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцина «Спутник V» заняла второе место по количеству одобривших ее стран. Препарат смог обогнать Pfizer.