Вакцина «Спутник V» заняла второе место по количеству одобривших ее стран

Препарат смог обогнать Pfizer.

Российский препарат «Спутник V» одобрили в 45 странах. Благодаря этому вакцина стала второй по популярности в мире, обогнав Pfizer. Новостью поделились в официальном аккаунте вакцины в Twitter, который ведет РФПИ.

На первом месте сейчас находится вакцина AstraZeneca, ей будут пользоваться в 49 странах. На втором месте российский препарат, а на третьем – Pfizer, зарегистрированный в 43 государствах. Далее следуют Moderna, Sinopharm, Sinovac, CanSino и Johnson & Johnson.

Известно, что общая численность населения стран, в которых одобрили «Спутник V», превысила 1,2 миллиарда человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург впервые доставили тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцина поступила в город в количестве 1 тыс. доз.