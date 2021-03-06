В Петербурге зафиксировали высокую заболеваемость ОРВИ среди детей

Дети из Петербурга довольно часто болеют ОРВИ. Фото: pixabay.com

Дети из Петербурга довольно часто болеют ОРВИ. Фото: pixabay.com

В 2020 году дети болели чаще взрослых.

В Санкт-Петербурге в 2020 году из 100 тысяч детей ОРВИ болели 92,97 человека. В городе зафиксировали самую высокую заболеваемость ОРВИ среди детей. Также лидирующие позиции заняли Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Архангельская область. Об этом пишет ТАСС.

Что касается взрослого населения Петербурга, то из 100 тысяч болели 35,07 человек. Эксперты отмечают, что в России прививку от гриппа сделали 83,6 миллионов рублей, 19 миллионов из них – дети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снижается количество заболевших гриппом и ОРВИ. Эксперты заявляют, что заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.