В Петербурге снижается количество заболевших гриппом и ОРВИ

Эксперты заявляют, что заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.

В Санкт-Петербурге с 22 по 28 февраля снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Эксперты отмечают, что заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Все меньше болеют люди из разных возрастных категорий, в среднем показатель упал на 43,8%.

Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, специалисты советуют и дальше соблюдать меры предосторожности: носить средства индивидуальной защиты и помнить о социальной дистанции. Тем более это необходимо в условиях пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.