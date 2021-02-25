В Петербурге за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«С 15 по 21 февраля года наблюдалось снижение заболеваемости во всех возрастных группах, показатели заболеваемости как всего населения, так и во всех возрастных группах ниже эпидемических порогов»,- говорится в сообщении.

Среди взрослых заболеваемость снизилась на 5,6%, детей до двух лет на 51,6%, детей в возрасте от 3 до 6 лет на 43,2%, детей в возрасте от 7 до 14 лет на 30,5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице показатели заболеваемости вирусными инфекциями находятся на неэпидемическом уровне. С 8 по 14 снизилось количество случаев гриппа и ОРВИ на 26,6%.