В Петербурге за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 26%

В Северной столице показатели заболеваемости вирусными инфекциями находятся на неэпидемическом уровне. С 8 по 14 снизилось количество случаев гриппа и ОРВИ на 26,6%.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Согласно данным Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, заболеваемость находится ниже эпидемических порогов по все категориям населения. Так, болеющих взрослых граждан стало меньше на 12,9%, детей от 0 до 2 лет на 51%, детей 3-6 лет на 42,5%, а детей 7-14 лет на 28,4%.

«Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, адено, рино и другие респираторные вирусы)», – говорится в сообщении.

Кроме этого, специалисты напомнили, что при симптомах гриппа и ОРВИ не стоит заниматься самолечением. Для помощи стоит обратиться к врачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что почти на 23% увеличилась смертность в Петербурге за 2020 год.