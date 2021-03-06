На КАД в аварии погиб восьмилетний мальчик

Жизнь ребенка не успели спасти. Фото: Baltphoto

Жизнь ребенка не успели спасти. Фото: Baltphoto

Мальчик сидел на заднем сидении, когда в автомобиль врезалась легковушка.

В Красносельском районе сегодня днем, 6 марта, произошла смертельная авария. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на 75-м километре внешнего кольца КАД. По предварительным данным, автомобиль остановился в третьей полосе из-за спущенного колесе. Другой участник движения не обратил на это внимания и врезался в стоящую машину. В этот момент на заднем сидении легковушки сидел восьмилетний мальчик, который получил серьезные травмы.

Медики пытались помочь ребенку, но он скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Королева в ДТП пострадали двое детей. В общей сложности травмы получили четыре человека.