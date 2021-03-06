На Королева в ДТП пострадали двое детей

В общей сложности травмы получили четыре человека.

В Приморском районе сегодня, 6 марта, произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Королева. Там столкнулись три машины – по предварительным данным, водитель «Хендай» не уступил дорогу «КИА», спровоцировав тем самым инцидент. В результате пострадали четыре человека, двое из них – дети.

Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге сиделку, подозреваемую в попытке убить блокадницу, заключили под стражу. Обвиняемая рассчитывала на более мягкую меру пресечения.