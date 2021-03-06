СК возбудил уголовное дело после смерти подростка в Выборге: виноватой может быть мать

В смерти подростка может быть виновата его мать. Фото: pixabay.com

В смерти подростка может быть виновата его мать. Фото: pixabay.com

Женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, открыла шланг подводки газа.

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело после обнаружения бездыханного тела 15-летнего подростка в Выборге. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Все случилось на улице Судостроительной в одной из квартир. По предварительным данным, женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, могла открыть шланг подводки газа, в результате чего парень и задохнулся. Также пострадал отец подростка, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Женщину поместили в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге осудили на 4 года колонии лихача, сбившего двух подростков на Тореза.