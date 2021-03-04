В Петербурге осудили на 4 года колонии лихача, сбившего двух подростков на Тореза

В четверг, 4 марта, Выборгский районный суд вынес приговор Алексею Бегунову, ставшему виновником смертельного ДТП на проспекте Тореза, в котором погибли двое детей, 17 и 16 лет.

Суд приговорил лихача, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения, к 4 годам колонии-поселения и лишением прав на 1,5 года. Кроме того, в пользу матери погибших подростков с преступника взыскали 943 тысячи рублей.

Напомним, что трагическое и резонансное происшествие, возмутившее петербуржцев, случилось 7 января 2020 года около 18 часов на проспекте Тореза. Несмотря на вечернее время, отсутствие освещения и мокрый асфальт, а также знаки, оповещающие о приближении пешеходного перехода, водитель «Киа Рио», будучи в трезвом состоянии, ехал со скоростью около 100 км/ч, на полном ходу сбив переходивших дорогу с соблюдением всех правил детей.

Травмы, полученные юношей и девушкой, оказались несовместимы с жизнью. При этом Бегунов не скрывался с места ДТП, авария попала на камеры видеонаблюдения и у следствия оказалось достаточно очевидцев. Тем не менее, наказание лихачу назначили лишь сегодня, год и два месяца спустя.

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