Создатель Twitter выставил свой первый твит на аукцион

Создатель Twitter выставил свой первый твит на аукцион
Куда Дорси направит полученные деньги, бизнесмен не уточняет. Фото: pixabay

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси решил выставить на онлайн-аукцион Valuables свою первую публикацию. Всего за сутки максимальная ставка достигла $2 млн.

Первый твит с лаконичным текстом, — «Просто настраиваю свой Twitter», — Джек Дорси сделал 21 марта 2006 года. В пятницу, 5 марта, бизнесмен предложил всем желающим побороться за полноправное владение этой записью. Публикацию создатель Twitter выставил на продажу в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT).

Два основных претендента на права собственности — генеральный директор компании Bridge Oracle Хакан Эстави и китайский бизнесмен, основатель криптовалюты Tron Джастин Сан. Последний и повысил ставку до 2 миллионов долларов.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что месяцем ранее с молотка были проданы украденные исходники «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077.

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