Украденные исходники «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 продали на аукционе

Хакеры продали на теневом аукционе исходники игр польской компании CD Projekt RED, серверы которой были взломаны. С молотка в даркнете ушли игры Cyberpunk 2077, «Ведьмак-3», Thronebreaker: The Witcher Tales и внутренние документы.

Как сообщает портал IGN, сначала злоумышленники хотели получить за украденные данные деньги с разработчиков, но те отказались и публично объявили, что подверглись хакерской атаке. На следующий день хакеры выставили коды на аукционе.

Стартовая цена лота составила миллион долларов, а мгновенный выкуп оценили в 7 миллионов долларов. Однако личность покупателя и итоговая стоимость лота пока не известны.

В CD Projekt RED заявили, что организовали внутреннее расследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Cyberpunk 2077 отозвали из PlayStation Store после многочисленных жалоб.