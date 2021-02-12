Украденные исходники «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 продали на аукционе

Украденные исходники &#171;Ведьмака 3&#187; и Cyberpunk 2077 продали на аукционе
Кадр из игры Cyberpunk 2077

Хакеры продали на теневом аукционе исходники игр польской компании CD Projekt RED, серверы которой были взломаны. С молотка в даркнете ушли игры Cyberpunk 2077, «Ведьмак-3», Thronebreaker: The Witcher Tales и внутренние документы.

Как сообщает портал IGN, сначала злоумышленники хотели получить за украденные данные деньги с разработчиков, но те отказались и публично объявили, что подверглись хакерской атаке. На следующий день хакеры выставили коды на аукционе.

Стартовая цена лота составила миллион долларов, а мгновенный выкуп оценили в 7 миллионов долларов. Однако личность покупателя и итоговая стоимость лота пока не известны.

В CD Projekt RED заявили, что организовали внутреннее расследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Cyberpunk 2077 отозвали из PlayStation Store после многочисленных жалоб.

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Украденные исходники «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 продали на аукционе
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