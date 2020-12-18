Cyberpunk 2077 отозвали из PlayStation Store после многочисленных жалоб

Японская компания Sony отозвала из магазинов PlayStation Store нашумевшую игру Cyberpunk 2077, релиз которой ждали геймеры со всего мира. Игра провисела в магазине всего неделю.

В заявлении компании говорится, что главная цель Sony — обеспечение высокого уровня удовлетворения потребителя. По этой причине всем геймерам, которые купили Cyberpunk 2077 в PS Store, будут полном объеме возвращены потраченные средства.

Отметим, что многие фанаты остались недовольны самой ожидаемой игрой года из-за большого количества визуальных багов, которые встречаются в большинстве миссий. Ряд геймеров даже создали альтернативный трейлер для Cyberpunk 2077, который склеен из самых эпичных багов.

Польская студия CD Projekt RED, известная благодаря видеоиграм серии «Ведьмак», работала над ролевым экшеном Cyberpunk 2077 с 2013 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские знаменитости озвучили персонажей в Cyberpunk 2077.