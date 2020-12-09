Российские знаменитости озвучили персонажей в Cyberpunk 2077

Польская компания-разработчик видеоигр CD Projekt RED опубликовала ролик о русской озвучке свежей игры Cyberpunk 2077.

В видео показаны актеры, озвучившие персонажей в игре, а также сам процесс записи. В каст русскоязычной версии Cyberpunk 2077 вошли такие знаменитости, как телеведущая Анастасия Ивлеева, рэпер Элджей, комик Александр Гудков, блогер Данила Поперечный и диджей Нина Кравиц.

Кроме того, в начале видео можно услышать голос Всеволода Кузнецова, голосом которого говорит Геральт в третьей части «Ведьмака».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стартовали продажи игровых приставок Sony PlayStation 5. Отгрузка поставок задерживается, поэтому и доставка клиентам также отложена на некоторое время.