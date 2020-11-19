В России стартовали продажи игровых приставок Sony PlayStation 5

В четверг, 19 ноября, российские фанаты приставок Sony Playstation смогут приобрести новую модель.
Несмотря на официальный старт продаж, те, кто не озаботился предзаказом PlayStation 5 сегодня не смогут заполучить долгожданную новинку. Забронировать приставку российские пользователи могли с 17 сентября, однако уже к началу ноября официальным партнерам Sony пришлось закрыть предзаказы из-за рекордно высокого спроса.
При этом даже в случае предзаказа, как пишет ТАСС, велика вероятность не получить консоль вовремя. Отгрузка поставок задерживается, поэтому и доставка клиентам также отложена на некоторое время. После доставок PlayStation 5 по предзаказам может остаться некоторое количество экземпляров — тогда откроют свободные продажи. Такой сценарий, однако, маловероятен.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о презентации первых игр для новой игровой консоли Sony PlayStation 5.