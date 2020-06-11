Sony показала первые игры для PlayStation 5

Компания Sony провела онлайн-презентацию, посвященную первым играм для PlayStation 5. Трансляция её доступна на YouTube.

На приставке нового поколения будет доступна улучшенная версия GTA V. Подробности пока не сообщаются, однако известно, что владельцы новой консоли получат бесплатный доступ к GTA Online.

Sony также показала тизер продолжения Spider-Man. Костюм Человека-паука в игре примерит Майлз Моралес. Герой в 2018 году предстал широкому зрителю в оскороносном анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные».

Игрокам также показали продолжение гоночной серии Gran Turismo, Hitman III и Ratchet & Clank Rift Apart.

Релиз приставки PlayStation 5 по предварительно состоится 20 ноября. Компания ранее анонсировала выход консоли к сезону предрождественских праздников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Sony в марте 2020 года презентовала консоль PlayStation 5.