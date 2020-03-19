Sony презентовала PlayStation 5

Sony презентовала PlayStation 5
PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года. Фото: Sony

Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой. Консоль нового поколения презентовали в режиме онлайн.

Как сообщает портал The Verge, пятую Sony PlayStation оснастили восьмиядерным процессором AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц и видеокартой AMD RDNA 2 мощностью в 10,28 терафлопса. Консоль также будет иметь дисковод 4K UHD Blu-Ray.

Новая приставка получит 16 гигабайт «оперативки» DDR6 с пропускной способностью до 448 гигабайт в секунду. А SSD-накопитель нового типа даст возможность загружать до 5 Гб за одну секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шварценеггер принял участие в озвучке новой видеоигры о Хищнике. Предполагается, что его голос появится в игре Predator: Hunting Grounds, которая выйдет в конце апреля.

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