Иллюзионист Сафронов борется с онкозаболеванием

Иллюзионист Сафронов борется с онкозаболеванием
Сафронов сделал неожиданное заявление. Фото: скриншот с сайта Youtube

Шоумен признался, что у него выявили рак лимфатической системы.

Иллюзионист Сергей Сафронов раскрыл свой диагноз, о чем пишет «СтарХит». Он признался, что у него выявили рак лимфатической системы. Сейчас артист проходит лечение в бесплатной государственной клинике и не видит смысла в том, чтобы платить. Сафронов отметил, что у него нет «короны на голове» и ему не нужно, чтобы с него «сдували пылинки».

Тяжелее всего иллюзионисту приходится после химиотерапии.

«Это как ужасное похмелье. Тебя тошнит, кружится голова, ты чуть ли не падаешь. Это состояние погружало меня в депрессию «,

— поделился экс-ведущий «Биты экстрасенсов».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала об эффективном способе профилактики болезней сердца.

болезнь рак сергей сафронов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент Венесуэлы привился вакциной «Спутник V»
В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья
В Петербурге за субботу доноры сдали 147 литров крови
В Северной Македонии зарегистрировали «Спутник V»
С улиц Петербурга с начала зимы вывезли более 1 млн 213 тысяч кубометров снега
Коронавирус унес жизни еще 37 петербуржцев
На Дороге жизни заметили столкновение нескольких машин
На Посадской улице под утро полностью выгорел автомобиль