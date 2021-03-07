Иллюзионист Сафронов борется с онкозаболеванием

Шоумен признался, что у него выявили рак лимфатической системы.

Иллюзионист Сергей Сафронов раскрыл свой диагноз, о чем пишет «СтарХит». Он признался, что у него выявили рак лимфатической системы. Сейчас артист проходит лечение в бесплатной государственной клинике и не видит смысла в том, чтобы платить. Сафронов отметил, что у него нет «короны на голове» и ему не нужно, чтобы с него «сдували пылинки».

Тяжелее всего иллюзионисту приходится после химиотерапии.

«Это как ужасное похмелье. Тебя тошнит, кружится голова, ты чуть ли не падаешь. Это состояние погружало меня в депрессию «,

— поделился экс-ведущий «Биты экстрасенсов».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала об эффективном способе профилактики болезней сердца.