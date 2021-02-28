Диетолог рассказала об эффективном способе профилактики болезней сердца

Врач-диетолог Лидия Ионова объяснила, что нужно делать для профилактики и предотвращения болезней сердца. Он посоветовала соблюдать определенный режим, сообщает «Мир 24».

Врач рассказала, что риск сердечно-сосудистых заболеваний снизится, если сократить потребление красного мяса до двух раз в неделю и исключить из рациона колбасы, сосиски и ветчину.

Диетолог посоветовала есть больше фруктов и овощей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бороться с отечностью лодыжек косметическими средствами неправильно, так как этот эстетический недостаток может указывать на проблемы сердечно-сосудистой системы. По данным ученых, такой признак говорит о повышенном кровяном давлении.