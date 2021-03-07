Российский боец Ян использовал запрещенный прием и лишился чемпионского титула

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян извинился перед американцем Алджамейном Стерлингом, который сейчас находится в больнице. Спортсмена госпитализировали после того, как Ян применил во время поединка запрещенный прием.

Ян нанес удар коленом в голову соперника в четвертом раунде. После этого Стерлинга увезли в больницу, а россиянина дисквалифицировали и лишили чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Боец уже принес свои извинения и пожелал Стерлингу скорейшего выздоровления. Он заявил, что не хотел применять нелегальный удар и это было ошибкой. Ян считает, что поплатился за совершенное, о чем написал в Twitter-аккаунте.

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