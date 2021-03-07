Житель Ленобласти закопал труп жены и делал вид, что усердно ее разыскивает

Мужчина признался, что спрятал тело, но уверяет, что не убивал супругу.

В Ленинградской области на участке нашли останки женщины в свитере и спортивных штанах. Они принадлежат гражданке, которая находилась в розыске на протяжении трех лет. Об этом сообщает 78, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось в деревне Лупполово в декабре 2018 года. Мужчина заявил в полицию о пропаже супруги и всячески пытался помогать в поисках. Спустя несколько лет выяснилось, что именно он закопал тело женщины в парнике. Как уверяет подозреваемый, он обнаружил супругу без признаков жизни после застолья. По непонятной причине он не стал обращаться в полицию и вместе со знакомым спрятал тело.

Полицейским предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на льду Финского залива обнаружили тело пожилого мужчины.