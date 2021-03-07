В Красноярском крае потерявшегося мальчика нашли задохнувшимся в сугробе

В Красноярском крае потерявшегося мальчика нашли задохнувшимся в сугробе
Мальчик погиб, задохнувшись в сугробе. Фото: Pixabay

Ребенок неудачно прыгнул в снег и не смог выбраться оттуда.

В Красноярском крае в сугробе найдено тело 11-летнего мальчика, которого ранее объявили пропавшим. По предварительным данным, ребенок задохнулся, не имея под толщей снега и льда доступа к воздуху. Об этом сообщает сегодня, 7 марта, РИА Новости.

Все случилось в Мотыгинском районе. Бабушка оставила ребенка и пошла по делам. В этот момент мальчик отправился прыгать с крыши сарая прямо в сугроб. Он неудачно упал головой вниз и не смог выбраться из-под снега. Смерть наступила от недостатка кислорода. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция нашла пропавшего 8-летнего мальчика возле станции метро «Спортивная».

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