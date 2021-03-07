Актрисе Анастасии Макеевой сделали предложение на сцене театра ЛДМ

Актрисе Анастасии Макеевой сделали предложение на сцене театра ЛДМ
Актриса сказала возлюбленному "да". Фото: скриншот соцсети

Женщина, недолго думая, ответила избраннику «да».

Актрисе Анастасии Макеевой после спектакля в «ЛДМ. Новая сцена» сделали предложение. На сцену вышел молодой человек артистки, Роман Мальков, который преподнес возлюбленной букет и кольцо. Видеозапись из театра опубликовали в социальных сетях.

Макеева согласилась выйти замуж, будущие супруги поцеловались под оглушительные аплодисменты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита заявила, что не собирается выходить замуж в шестой раз. Артистка призналась, что не готова связывать себя узами брака.

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Актрисе Анастасии Макеевой сделали предложение на сцене театра ЛДМ
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