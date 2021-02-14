Лолита заявила, что не собирается выходить замуж в шестой раз

Артистка призналась, что не готова связывать себя узами брака.

Певица Лолита рассказала, что не собирается выходить замуж в шестой раз. Об этом она заявила в разговоре с «Московским комсомольцем».

Артистка задумалась и поняла, что ей достаточно просто состоять в отношениях и не иметь лишних обязанностей. Лолите нравится испытывать чувство влюбленности, но она не готова «стирать носки, грубо говоря».

Напоминаем, что Лолита пять раз была замужем. Первый брак состоялся с актером Александром Беляевым, затем она вышла за Виталия Милявского ради прописки в Москве. Третьим избранником Лолиты стал Александр Цикало. Певица заявила, что причинами развода стали соперничество, хамство, непорядочность супруга.

Пять лет певица состояла в браке с бизнесменом Александром Зарубиным, а затем вышла замуж за фитнес-тренера Дмитрия Иванова. Совсем недавно пара развелась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита Милявская призналась, что вышла замуж в шестой раз.