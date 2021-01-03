Лолита Милявская призналась, что вышла замуж в шестой раз

В эфире новогоднем выпуска телешоу «Маска» певица Лолита Милявская рассказала, что вышла замуж в шестой раз.

Члены жюри предположили, что в жизни артистки произошли положительные изменения, когда Лолита появилась перед ними изрядно постройневшей. Первым высказал догадку о том, что певица влюблена, Филипп Киркоров. Милявская не стала удерживать интригу: «Я, вообще-то, уже замужем!», — заявила она.

Несмотря на то, что признание Лолиты стало для всех шокирующей новостью, расспрашивать о личной жизни звезду во время передачи не стали. Имя нового избранника певицы также осталось неизвестным. По неподтвержденным данным, её возлюбленный работает в нефтегазовой отрасли и значительно моложе Лолиты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Милявская призналась в своей нелюбви к «Голубым огонькам».