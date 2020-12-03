Лолита призналась, что «Голубые огоньки» вызывают у нее приступ тошноты

Лолита призналась, что &#171;Голубые огоньки&#187; вызывают у нее приступ тошноты
Певица Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Певица Лолита Милявская рассказала об отвращении к новогодним шоу на телевидении.

Своим мнением звезда поделилась в ходе интервью на платформе «Яндекс. Эфир». По ее словам, формат «Голубых огоньков» является искусственным и наигранным, поскольку предполагает имитацию положительных эмоций.

Артистка подчеркнула, что от искусственных улыбок и оваций ее попросту тошнит. И добавила, что сейчас ей больше нравится принимать участие в интернет-проектах с представителями молодого поколения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Лолиты на фоне пандемии начались финансовые проблемы – звезде приходится жить на что-то, а еще содержать свой коллектив.

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