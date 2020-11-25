Лолита рассказала о проблемах в связи с пандемией

Певица заявила, что артистам приходится содержать не только себя, но и свои команды.

Певица Лолита Милявская рассказала, с какими трудностями сталкивается из-за пандемии коронавируса она и другие артисты. Своими переживаниями она поделилась в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Она отметила, что у нее начались финансовые проблемы – звезде приходится жить на что-то собой, а еще содержать свой коллектив.

«В нашей индустрии порядка 600 тысяч человек. Грубо говоря, артистов топовых или не топовых — не имеет отношения — человек 200. Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты»,

— объяснила Лолита.

Она также добавила, что из-за ограничений по количеству продаваемых билетов, сложно окупить концерты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меладзе снова заявил о проблемах артистов. Он добавил, ограничения из-за коронавируса нанесли сильный удар по индустрии развлечений: она недополучила, по мнению артиста, на 95% прибыли.