Меладзе снова заявил о проблемах артистов

Певец Валерий Меладзе в интервью на шоу «Личные связи» объяснил важность корпоративов и выступлений звезд.

В частности, он отметил, что корпоративы нужны, потому что люди веселятся.

По его словам, если они не собираются компанией и не радуются жизни, то теряют большую часть позитива и энергии, которая подзаряжает их в серые будни, сообщил он в интервью на шоу «Личные связи». Певец добавил, что это как раз и есть те моменты, ради которых артисты работают. Но из-за коронавирусных ограничений они этого делать не могут.

Меладзе добавил, ограничения из-за коронавируса нанесли сильный удар по индустрии развлечений: она недополучила, по мнению артиста, на 95% прибыли. Он также добавил, что большинство его коллег хотели хоть «немножко заработать денег» на корпоративах, в том числе и новогодних.

Ранее Валерий Меладзе призвал артистов не участвовать в съемках новогодних шоу. По его мнению, таким образом можно привлечь внимание к тому, что певцы и актеры уже несколько месяцев сидят без работы из-за коронавирусных ограничений. Он отметил, что отметил, что в России запрещают проводить концерты, поэтому ни о каком праздничном настроении не может быть и речи. По его словам, раз отменены все массовые мероприятия, то съемки шоу тоже следует запретить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певец Валерий Меладзе объяснил, что его неправильно поняли: он не призывал коллег по цеху бойкотировать съемки в новогодних «огоньках», а лишь обрисовал ситуацию, в которой ночь с 31 декабря на 1 января не сопровождается праздничными шоу.