В Австрии приостановили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины

Эксперты хотят выяснить, что стало причиной летального исхода.

Власти Австрии решили временно перестать пользоваться партией вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о смерти привитой гражданки. Также выявлен один случай заболевания. Об этом сообщили в РИА Новости.

Эксперты отмечают, что погибла 49-летняя женщина, у которой после прививки наблюдались тяжелые нарушения свертываемости крови. У другой после вакцинации развилась тромбоэмболия легочной артерии, врачи считают, что сейчас она выздоравливает.

«В настоящее время нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией»,

— подчеркнули в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам объяснили, можно ли вакцинироваться при проблемах с ЖКТ. Эксперт уверяет, что подобные проблемы со здоровьем не являются противопоказанием.