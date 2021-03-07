Метель и мороз возвращаются в Ленобласть 8 марта

Жителям Ленобласти не следуют надеяться на весеннюю погоду на следующей неделе. Понедельник, 8 марта, начнется с морозов до — 17 градусов.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в праздничный день в Ленобласти установится облачная с прояснениями погода. Весь день день в регионе будет идти небольшой снег, возможна метель. Порывы северного, северо-восточного ветра достигнут 15 метров в секунду.

На протяжении дня температура воздуха будет колебаться от -8 до -13 градусов, но местами ночью подморозит до -17 градусов. Автомобилистов предупреждают о гололедице и снежном накате.

Во вторник в 47 регионе будет еще холоднее. Ночью за окном будет от -16 до -21 градуса, местами похолодает до -26 градусов. Днем — до -14 градусов.

Уже в среду, 10 марта, в область придут суровые морозы. В ночное время столбики термометров покажут -18…-23 градусов. Местами ожидается до -28 градусов. С наступлением дня потеплеет -13 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 8 марта ожидается сильный ветер и гололед.