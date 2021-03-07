В Петербурге 8 марта ожидается сильный ветер и гололед

Праздничный выходной выдастся холодным для прогулок.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Санкт-Петербурге уже завтра, 8 марта. В Международный женский день ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Известно также, что дороги будут скользкими из-за гололедицы и снежных накатов. Спасатели просят быть автомобилистов и пешеходов внимательными, так как в связи с неблагоприятными погодными условиями может увеличиться количество несчастных случаев. Лучше держаться подальше от хлипких конструкций и не парковать машины у деревьев.

Сейчас температура воздуха составляет минус четыре градуса, а скорость ветра – 4 метра в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с улиц Петербурга с начала зимы вывезли более 1 млн 213 тысяч кубометров снега. Дорожные предприятия продолжают бороться с последствиями снегопадов.