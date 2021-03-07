С улиц Петербурга с начала зимы вывезли более 1 млн 213 тысяч кубометров снега

Дорожные предприятия продолжают бороться с последствиями снегопадов.
С улиц Санкт-Петербурга с начала зимы успели вывезли более 1 миллиона 213 тысяч кубометров снега. На сегодняшний день, 7 марта, коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Известно, что минувшей ночью город убирали более тысяч единиц техники и 345 сотрудников ручного труда. Синоптики сообщают, что успело выпасть более семи сантиметров снега.
Сейчас Петербург приводят в порядок 1,1 тысяч машин и 1,1 тысяч сотрудников ручного труда. Также несколько сотен человек убирают сады, парки, скверы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург после снегопада убирают более 6 тысяч дворников. Также им помогают 506 единиц уборочной техники.