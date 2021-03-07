Петербург после снегопада убирают более 6 тысяч дворников

Петербург после снегопада убирают более 6 тысяч дворников
Уборка снега на Обводном канале 4 февраля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Также им помогают 506 единиц уборочной техники.

Санкт-Петербург сегодня, 7 марта, продолжают убирать после снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Известно, что коммунальщики работают в усиленном режиме и в первую очередь занимаются расчисткой территории у парадных и подъездов. Также дорожки посыпают привогололедными материалами.

К уборке привлечены более 6,1 тысяч дворников, 506 единиц уборочной техники и 643 единиц средств малой механизации. За сутки было использовано 500 тонн смеси, помогающей бороться со льдом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о снегопаде и морозах до -6 градусов в воскресенье. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм ртутного столба.

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