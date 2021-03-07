Граффити с Юрием Никулиным украсило двор в Московском районе

Граффити с Юрием Никулиным украсило двор в Московском районе
Граффити с Юрием Никулиным на Авиационной улице. Фото: скриншот "Санкт-Петербург"/ВК

Уличные художники разместили в одном из дворов Московского района граффити с артистом цирка и киноактером Юрием Никулиным.

Об этом сообщается в группе «Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Изображение Никулина появилось на подстанции во дворе дома 13 по Авиационной улице. Рядом с его портретом расположена цитата знаменитого высказывания Никулина: «Много хорошего можно сделать, если у тебя хорошее настроение».

Петербуржцы предполагают, что работа уличных художников долго не продержится — ее могут закрасить коммунальные службы. Той же участи подверглись портреты поэта Иосифа Бродского напротив Дома Мурузи и музыканта Виктора Цоя на улице Блохина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец предстанет перед судом за граффити на стене Эрмитажного театра.

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