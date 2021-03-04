Петербуржец предстанет перед судом за граффити на стене Эрмитажного театра

Житель Петербурга обвиняется в совершении вандализма.

В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело за то, что он нарисовал граффити на фасаде Эрмитажного театра. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Как полагает следствие, 29 августа прошлого года обвиняемый и двое соучастников нанесли на фасад здания Эрмитажного театра надписи в виде символов, не несущих смысловой нагрузки.

Таким образом, было совершено «осквернение здания, отнесенного к особо ценным объектам национального и культурного наследия», сообщили в ведомстве.

Материальный ущерб оценили в 370 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге появятся специальные зоны для граффити. Пространства для граффитчиков, скорее всего, появятся возле мест, где активно отдыхают молодые петербуржцы: спортивных площадок, скейт-парков, подростково-молодежных центров и других заведений для проведения досуга.