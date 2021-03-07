Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку с материалов российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку с материалов российских СМИ
РКН направил руководству Facebook письмо с требованием снять блокировку с материалов СМИ. Фото: pixabay

Роскомнадзор (РКН) потребовал от соцсети Facebook восстановить доступ к основанным на данных ФСБ материалам, которые опубликовали российские СМИ.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, РКН направил руководству Facebook письмо с требованием снять блокировку с информации, размещенной в официальных аккаунтах СМИ «Взгляд», РБК и агентства ТАСС, которые сообщали о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами ФСБ.

В РКН заявили, что действия руководства соцсети «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры». Также в ведомстве напомнили, что за ограничение права граждан на свободный поиск информации грозит административный штраф до 1 млн рублей, а при повторном нарушении — до 3 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента.

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