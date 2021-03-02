Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента

Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента
Рассмотрение проекта постановления назначено на 16 марта. Фото: pixabay

Социальные сети в скором времени должны будут представлять Роскомнадзору (РКН) отчеты об удалении запрещенного на территории России контента.

Об этом во вторник, 2 марта, пишет «Интерфакс», ссылаясь на проекты приказов РКН. Отчеты, в случае утверждения законодательной инициативы, должны публиковаться социальными сетями не позднее 1 февраля каждого года. Документ должен содержать суммарное число страниц, на которых размещалась запрещена информация. Также необходимо привести статистику, сколько подобных публикаций были заблокированы по обращению РКН, а сколько — соцсетью самостоятельно.

Кроме того, данные порталы обяжут размещать на главой странице электронную форму для жалоб пользователей. Рассмотрение проектов запланировано на 16 марта, когда состоится их общественное обсуждение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество предупреждает об опасности Clubhouse.

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