Французский миллиардер Дассо разбился при крушении вертолета в Нормандии

На севере Франции произошло крушение частного самолета, при котором погиб 69-летний миллиардер и депутат Национального собрания Оливье Дассо.

Как сообщает Europe 1, все случилось в районе коммуны Тук в Нормандии. При крушении летательного аппарата также погиб пилот вертолета.

На смерть депутата парламентария отреагировал французский президент Эммануэль Макрон. Он написал в своем Twitter, что внезапная гибель Дассо является большой потерей.

«Оливье Дассо любил Францию. Крупный предприниматель, выборный депутат, командующий запасом ВВС: на протяжении всей жизни он не переставал служить нашей стране», — написал Макрон.

Дассо представлял правую партию «Республиканцы». Он был обладателем одного из самых крупных состояний во Франции, оцениваемого в €5 млрд. Политик происходил из семьи известных авиапромышленников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Африке произошло крушение вертолета с военными специалистами из России.