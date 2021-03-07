В Африке произошло крушение вертолета с военными специалистами из России

В Африке произошло крушение вертолета с военными специалистами из России
Вертолет рухнул в болото. Фото: Pixabay

Вертолет с военными специалистами из РФ разбился в Центральноафриканской республике (ЦАР). На борту воздушного судна находились два человека.

Об этом сообщается в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Раненый боец рассказал корреспонденту, что вертолет поднялся в воздух и начал резко кружиться, после чего упал на землю. По его словам, они приземлились на мягкую почву и, к счастью, обошлось без пострадавших.

Командир отряда запросил срочную эвакуацию. После приземления вертолета в болото, из его бака вытекло топливо, а после случилось возгорание.

Летчика и раненого инструктора доставили в сопровождении военных до ближайшего аэродрома. До пункта назначения они добирались пять часов, поскольку ехать нужно было по разбитой грунтовке. Оттуда их транспортируют в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции 11 человек погибли при крушении вертолета.

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