В Турции 11 человек погибли при крушении вертолета

На востоке Турции разбился военный вертолет. Жертвами крушения стали 11 военнослужащих. Еще двое получили ранения.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные турецкого министерства национальной обороны. Все произошло днем 4 марта в провинции Битлис. Там разбился вертолет сухопутных войск типа Cougar. Предварительной причиной катастрофы называют плохие метеорологические условия.
По данным агентства Anadolu, вертолет летел в город Татван. Связь с летательным аппаратом прервалась. После этого по решению властей на поиски были направлены вертолет, самолет и беспилотник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой. Известно, что в разбившемся вертолете находился командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Эрбаш. Эрдоган поговорил с его сыном по телефону.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что космический корабль Starship Илона Маска взорвался после посадки.