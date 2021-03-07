Большинство женщин-руководителей в России работают сверхурочно

62% участниц опроса работают на шесть часов и больше положенного, а 20% признались, что перерабатывают больше 16 часов. Фото: unsplash

62% участниц опроса работают на шесть часов и больше положенного, а 20% признались, что перерабатывают больше 16 часов. Фото: unsplash

95% россиянок, занимающих руководящие должности, работают сверхурочно, говорится в исследовании рекрутинговой компании Hays.

Специалисты проводили исследовании осенью 2020 года. В нем участвовали 206 топ-менеджеров и владельцев компаний, из которых доля женщин руководителей составила 16%, передают «Известия».

Стало известно, что половина женщин на руководящих должностях работают больше чем требуется. Они заявили, что делают это ради успеха своей компании. В целом же из-за коронакризиса, чтобы восстановить бизнес, 95% россиянок- руководителей продолжают работать сверхурочно. При этом 62% участниц опроса работают на шесть часов и больше положенного, а 20% признались, что перерабатывают больше 16 часов.

Профессиональное выгорание в условиях кризиса испытали 46% респонденток, еще 34% видели, как выгорали их коллеги.

Также женщины-руководители назвали личные качества, которые нужны для построения карьеры. Самыми важными оказались умение принимать решения и брать на себя ответственность. Также необходимы высокая адаптивность , умение успешно выстраивать отношения и умение вести за собой людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поздравил петербурженок с 8 марта и наградил «Женщину года».